Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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В Южно-Сахалинске ДТП унесло жизнь 62-летней сахалинки
11:28, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ДТП унесло жизнь 62-летней сахалинки

25 апреля 2019 года, в 17 часов 00 минут, 62-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA», двигалась в северном направлении по автодороге «Юго-западный объезд», в городе Южно-Сахалинске. По предварительным данным, не уступив дорогу, выехала на нерегулируемый перекресток с улицей Лермонтова, где произошло столкновение с автомобилем «HOWO ZZ3267M3241», который двигался по улице Лермонтова в западном направлении прямо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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