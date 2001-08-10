Полицейские Холмска задержали подозреваемого в краже

Вчера в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы 1951 года рождения. Она рассказала сотрудникам полиции, что ранее решила воспользоваться услугами одного из местных магазинов сотовой связи и написала заявление на пополнение баланса на сумму 10 тысяч рублей. Обслуживавший ее работник сообщил, что деньги будут переведены на счет в течение месяца. Однако женщина так и не дождалась пополнения, после чего обратилась за помощью в полицию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе дальнейшего разбирательства, личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель райцентра 1996 года рождения, который работал в вышеуказанном салоне. При дальнейшей проверке правоохранители выяснили, что злоумышленник, пользуясь вверенными ему обязанностями, совершил более 5 аналогичных фактов хищения.

Подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что краденые денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину.