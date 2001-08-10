В Южно-Курильске сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя наркотические средства

25 апреля сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель райцентра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При досмотре квартиры подозреваемого был обнаружен и изъят фрагмент листа бумаги с веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом, предположительно являющимся гашишным маслом, а также металлическая банка с веществом темно-коричневого цвета с частицами табака.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.