Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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В Южно-Сахалинске ДТП унесло жизнь 62-летней сахалинки
15:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Курильске сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя наркотические средства

25 апреля сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель райцентра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При досмотре квартиры подозреваемого был обнаружен и изъят фрагмент листа бумаги с веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом, предположительно являющимся гашишным маслом, а также металлическая банка с веществом темно-коричневого цвета с частицами табака.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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