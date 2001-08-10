Сахалинец угнал машину у мамы своего друга
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 60-летней местной жительницы, у которой угнали автомобиль. При этом, из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали ключи от самой машины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель областного центра.
Как выяснилось, злоумышленник находился в гостях у своего знакомого, который является сыном заявительницы. На кухне он увидел ключи от автомобиля. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, он похитил их и спрятал в карман. После чего сделал вид, что заказал себе такси и покинул квартиру своего знакомого. Спустившись на улицу, он открыл транспортное средство, и уехал. Через несколько часов злоумышленник оставил транспорт на улице и скрылся.
При проведении розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль и изъяли. В скором времени он будет возвращен законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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