Островное МЧС ликвидирует возгорание хозяйственных построек в Березняках

29 апреля в 14.10 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек в с. Березняки по ул. Березовая. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось возгорание хозяйственных строений открытым пламенем. Существует угроза на расположенные рядом строения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

В тушении задействовано 11 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательного гарнизона и 4 человека и 1 единица техники Южно-Сахалинского аварийно-спасательный отряда.