Сахалинка выращивала коноплю для изготовления гашишного масла

26 апреля сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку 1967 года рождения, проживающую в областном центре.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, при осмотре квартиры упомянутой гражданки стражами порядка были обнаружены 10 полимерных пакетов, а также 7 одноразовых шприцев, наполненных веществом темного цвета. Данные предметы были направлены на исследование, по результатам которого было установлено, что изъятое вещество является гашишным маслом. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 33,29 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемая дала признательные показания и заявила, что ранее вырастила растение рода «конопля» и изготовила из него вышеуказанный наркотик с целью личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». В отношении ранее судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.