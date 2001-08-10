За три дня мошенники обокрали сахалинцев на 220 тысяч рублей
Три факта хищения денежных средств путем обмана зафиксировали сахалинские полицейские за прошедшие сутки в островном регионе. Общий ущерб составил более 220 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
26 апреля в дежурную часть города Анивы поступило заявление от 59-летней жительницы областного центра. Как пояснила потерпевшая, на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Аферист предложил, вложить денежные средства в акции. Доверившись злоумышленнику женщина с помощью сети интернет перевела злоумышленникам 120 тысяч рублей. Впоследствии деньги инвестиции потерпевшей так и не пришли, а телефон, с которого звонили аферисты, стал недоступен.
На следующий день в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 25-летней местной жительницы. Как пояснила потерпевшая, ей позвонил мужчина, который представился оператором службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что с ее банковской карты пытаются неправомерно списать денежные средства. Для того, чтобы блокировать действия злоумышленников, ему необходимо сообщить реквизиты карты. После того как молодая девушка продиктовала данные, с ее счета было списано более 20 тысяч рублей.
28 апреля в дежурную часть полиции Поронайска поступило заявление от 50-летней жительницы райцентра. Женщина рассказала, что в вечернее время суток на одном сайтов в интернете она нашла объявление о продаже домика на колесах стоимостью 85 тысяч рублей. Позвонив на указанный номер, она договорилась о покупке. Мошенник убедил заявительницу, что сделка будет совершена по полной предоплате товара. Потерпевшая согласилась и перевела деньги на указанный счет. После гражданка пыталась перезвонить продавцу, но абонент уже был недоступен.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным противоправным деяниям.
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