Сахалинка продавала через интернет несуществующую одежду

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра 1983 года рождения. Девушка пояснила, что в одной из социальных сетей нашла страничку по продаже одежды и решила сделать заказ. Договорившись с владелицей страницы, она перевела на ее счет денежные средства. Однако после оплаты, дозвониться до продавца она не смогла, а товар так и не получила. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1998 года рождения, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное деяние. Злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемая создала страницу в социальной сети, где размещала объявления о продаже женских вещей. Набрав несколько заказов и получив предоплату, злоумышленница удалила страницу, а сим-карту выкинула.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.