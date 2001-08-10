23-летний южносахалинец обокрал стройку

23 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летнего местного жителя, являющегося директором одной из местных строительных фирм. Мужчина рассказал, что с одного из объектов были похищены шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили личность причастного к данному деянию, коим оказался 23-летний житель областного центра.

Как выяснилось, указанный гражданин обратил внимание на строящийся дом. Дождавшись, когда объект опустеет, он проник на территорию. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями, никто не наблюдает, подозреваемый сломал входную дверь в подвал и похитил вышеуказанное имущество. Краденое он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли краденое имущество и в скором времени передадут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.