Вместо благодарности за гостеприимство сахалинка получила ограбленную квартиру

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летней местной жительницы, у которой из квартиры украли шубу, дамскую сумку и ноутбук. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой, коей оказалась 43-летняя местная жительница.

Как выяснилось, в тот вечер злоумышленница гостила у заявительницы. После застолья хозяйка квартиры ушла спать, а подозреваемая, воспользовавшись моментом, похитила вышеуказанные вещи и покинула квартиру. Похищенное женщина хотела использовать по личному усмотрению, но была задержана стражами порядка.

Краденое имущество изъято и будет передано законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.