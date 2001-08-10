Житель Корсакова лишился телефона из-за знакомства в интернете

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 33-летнего жителя райцентра. Мужчина рассказал, что познакомился в сети интернет познакомился с девушкой. После недолгого общения он пригласил ее к себе в гости. Однако, после ухода гражданки он не смог найти свой мобильный телефон. При этом на связь девушка больше не выходила, а ее адреса и даже полного имени потерпевший не знал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, подозреваемая похитила мобильный телефон потерпевшего, когда тот уснул, и покинула его квартиру. Похищенное она перепродала третьим лицам по заниженной стоимости, а денежные средства потратила на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон и в скором времени передадут законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.