Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2019
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Островное МЧС ликвидирует возгорание хозяйственных построек в Березняках
17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Березняках ликвидировали открытое горение недостроенного дома

В Березняках ликвидировали открытое горение недостроенного дома

В результате пожара в с. Березняки огнем уничтожены недостроенный дом и хозяйственная постройка. Пожар был локализован в 14.50 (сах), а в 15.52 (сах) на пожаре ликвидировано открытое горение. В ликвидации последствий пожара привлечено 11 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательного гарнизона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

29 апреля в 14.10 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек в с. Березняки по ул. Березовая.

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