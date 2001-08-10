В Березняках ликвидировали открытое горение недостроенного дома

В результате пожара в с. Березняки огнем уничтожены недостроенный дом и хозяйственная постройка. Пожар был локализован в 14.50 (сах), а в 15.52 (сах) на пожаре ликвидировано открытое горение. В ликвидации последствий пожара привлечено 11 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательного гарнизона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

29 апреля в 14.10 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек в с. Березняки по ул. Березовая.