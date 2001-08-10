В Поронайске полицейские за сутки раскрыли кражу, совершенную в прошлом году

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от гражданина, который сообщил, что из подвального помещения его дома в период с октября 2018 года по 28 апреля текущего года похищено имущество. Ущерб составил 21 840 рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сыщики провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого, коим оказался гражданин 1979 года рождения. Выяснилось, что злоумышленник путем взлома замка двери проник в подвальное помещение, принадлежащее потерпевшему и похитил оттуда электрокотел, напольную плитку и ламинированные панели ПВХ. Котел подозреваемый продал, остальное хранил у себя дома. Полицейские изъяли краденное в полном объеме, в скором времени данное имущество будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.