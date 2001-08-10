Сахалинец отдал мошеннику 30 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя 1963 года рождения. Мужчина пояснил, что неизвестное лицо путем обмана завладело его денежными средствами в сумме более 30 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что потерпевший просматривал объявления в интернете. Он хотел купить пиломатериалы и связался по указанному номеру. Ответивший на звонок гражданин сообщил, что надо внести половину стоимости, а другую часть оплатить, когда товар будет доставлен. Заявитель согласился и перевел деньги на указанный счет. Позже с ним снова связались и сообщили, что условия сделки изменились и для доставки необходимо оплатить полностью. Для того, чтобы доставили вышеуказанную вещь надо полностью оплатить товар. Мужчина, не замечая подвоха выполнил требования мошенника. В дальнейшем гражданин перезвонил с целью уточнить, когда придет груз, на что злоумышленник ответил, что товар заявитель не получит и бросил трубку.