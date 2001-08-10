Сахалинец отдал мошеннику 30 тысяч рублей
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя 1963 года рождения. Мужчина пояснил, что неизвестное лицо путем обмана завладело его денежными средствами в сумме более 30 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что потерпевший просматривал объявления в интернете. Он хотел купить пиломатериалы и связался по указанному номеру. Ответивший на звонок гражданин сообщил, что надо внести половину стоимости, а другую часть оплатить, когда товар будет доставлен. Заявитель согласился и перевел деньги на указанный счет. Позже с ним снова связались и сообщили, что условия сделки изменились и для доставки необходимо оплатить полностью. Для того, чтобы доставили вышеуказанную вещь надо полностью оплатить товар. Мужчина, не замечая подвоха выполнил требования мошенника. В дальнейшем гражданин перезвонил с целью уточнить, когда придет груз, на что злоумышленник ответил, что товар заявитель не получит и бросил трубку.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
11:30 25 Апреля Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование
09:30 26 Апреля В Южно-Сахалинске состоялась генеральная репетиция развода караулов пожарно-спасательного гарнизона
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
Выбор редакции
- 09:32 29 Апреля В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
- 18:00 26 Апреля Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?