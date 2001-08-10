Сахалинец обокрал своего собутыльника на 100 тысяч рублей

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 58-летнего местного жителя, у которого с карты похитили 100 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили подозреваемого, коим оказался 47-летний житель райцентра. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, они распивали спиртные напитки у заявителя. В свою очередь потерпевший давал свою банковскую карту, чтобы подозреваемый покупал продукты, либо горячительные напитки. В один момент злоумышленник увидел, что на карте лежит крупная сумма и решил воспользоваться ситуацией. Он прошел до ближайшего банкомата и обналичил чужие деньги. Краденое он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.