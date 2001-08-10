Жительницу Анивы обокрал подросток

В отдел России по Анивскому городскому округу поступило заявление от жительницы райцентра 1994 года рождения. Девушка рассказала оперативникам, что пришла домой и увидела, что окно открыто. Когда она осмотрела комнаты, то обнаружила пропажу золотых украшений на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель 2001 года рождения.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник намеренно дождался пока хозяйка уйдет на работу. После отжал оконную раму и проник в чужое жилище. Осмотрев комнаты, он нашел ювелирные изделия и похитил их. Украденное гражданин перепродал, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.