Жительницу Анивы обокрал подросток
В отдел России по Анивскому городскому округу поступило заявление от жительницы райцентра 1994 года рождения. Девушка рассказала оперативникам, что пришла домой и увидела, что окно открыто. Когда она осмотрела комнаты, то обнаружила пропажу золотых украшений на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель 2001 года рождения.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник намеренно дождался пока хозяйка уйдет на работу. После отжал оконную раму и проник в чужое жилище. Осмотрев комнаты, он нашел ювелирные изделия и похитил их. Украденное гражданин перепродал, а вырученные деньги потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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