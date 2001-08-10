Пьяный сахалинец угнал машину своего гостя
В ходе дежурства сотрудниками ГИБДД России по городскому округу «Охинский» была остановлена иномарка под управлением местного жителя 1996 года рождения. У гражданина имелись явные признаки алкогольного опьянения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Полицейские незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. При дальнейшем разбирательстве также оказалось, что автомобиль мужчине не принадлежит. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Установлено, к подозреваемому приехали гости. После застолья злоумышленник решил выйти на улицу и увидел в коридоре ключи от машины одного из своих гостей. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взял их и покинул жилище. Выйдя на улицу, он открыл транспортное средство, завел двигатель и уехал. Вскоре «виляющий» автомобиль был замечен экипажем полиции и гражданин был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Автомобиль будет передан законному владельцу.
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