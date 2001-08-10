Тихоокеанское
информационное агентство
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Пожарные ликвидируют возгорание в Южно-Сахалинске
16:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидируют возгорание в Южно-Сахалинске

Как стало известно ТИА «Острова», 30 апреля в 14.50 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании восемнадцати дачных домиков и трех хозяйственных построек в СНТ «Геолог». Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дачных домиков и трех хозяйственных построек. Существует угроза на расположенные рядом строения.

В тушении задействовано 34 человека и 11 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона и областного минлесхоза. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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