Сахалинец пришёл в гости и лишился телефона

В отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1963 года рождения, у которого украли телефон. Мужчина пояснил, что ранее отдыхал в гостях, а когда пришел домой, обнаружил, что аппарата у него нет. Думая, что оставил его в квартире друга, потерпевший начал звонить на свой телефон, но в итоге он оказался выключен. Потерпевший обратился за помощью в отдел полиции.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции в течении суток установили личность подозреваемого, коим оказался житель райцентра 1988 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый находились в гостях у общего знакомого. Когда заявитель поехал домой, то забыл свой телефон на столе. Его увидел подозреваемый и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял аппарат себе и покинул квартиру. Краденым хотел распорядиться по своему усмотрению, но был задержан стражами порядка.

Похищенное изъято и в скором времени будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.