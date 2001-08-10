Южносахалинца обокрали в раздевалке

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 24-летнего жителя областного центра, у которого при неизвестных обстоятельствах было похищено портмоне с документами и деньгами. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось, злоумышленник и потерпевший работали в одной организации. Во время обеда злоумышленник зашел в раздевалку и увидел, что из кармана брюк, висевших на вешалке, виднеется портмоне. Убедившись, что рядом никого нет, мужчина положил чужой кошелек себе карман и ушел. Осмотрев на улице похищенное, он вытащил денежные средства, а портмоне с документами выбросил за ненадобностью. Краденые деньги гражданин потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.