В Поронайске 15-летний подросток ограбил пенсионерку

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратилась за помощью 54-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на улице к ней подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из рук ее сумку и скрылся. Добычей злоумышленника стали ключи от дома, мобильный телефон, деньги и банковская карта.

Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого, коим оказался местный житель 2004 года рождения. Подозреваемый раскаялся в содеянном и сообщил, что денежные средства успел потратить. Остальное имущество обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.