Холмчанин «обчистил» кассу цветочного магазина

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 36-летней жительницы райцентра. Женщина пояснила, что работает в цветочном магазине. После дневной смены из кассы пропали денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции прибыли место происшествия. Просмотрев записи с с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого, коим оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Установлено, что вышеуказанный гражданин зашел в магазин и попросил собрать для него красивый букет. Пока флорист была отвлечена работой, злоумышленник похитил вышеуказанную сумму и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину.