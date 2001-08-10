Сахалинец через почту пытался получить наркотики
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечен факт незаконной поставки наркосодержащих средств синтетического происхождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что 28-летний житель областного центра намеревается получить запрещенные к обороту вещества посредством письменного отправления. В результате проведенной операции злоумышленник был задержан, когда получил конверт с наркотиком на руки.
При досмотре в изъятом конверте были обнаружены альбомные листы, в которые был завернут отрезок перфорированной бумаги. Как показала проведенная экспертиза, он был пропитан наркососодержащим средством синтетического происхождения. Всего в конверте находилось 50 разовых доз наркотика, общей массой 1,26 грамма.
Подозреваемый дал признательные показания. Предварительно установлено, что злоумышленник приобрел наркоодержащее средство посредством сети Интернет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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