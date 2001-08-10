Житель Холмска с помощью ножа поставил точку в споре

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен 58-летний житель райцентра. У мужчины была диагностирована колото-резанная рана грудной клетки, классифицирующая как тяжкий вред здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе разбирательства была установлена личность подозреваемого, коим оказался 40-летний местный житель.

Как выяснилось, потерпевший и злоумышленник находились на территории одной из автостоянок райцентра, где распивали алкогольные напитки. В ходе употребления горячительного между ними возникла ссора, переросшая в драку. В какой-то момент подозреваемый достал нож и нанес им удар в область грудной клетки гражданина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.