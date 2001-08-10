20-летний сахалинец украл из магазина телевизор

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от местной жительницы 1958 года рождения, которая сообщила, что с прилавка ее торговой точки пропал дорогостоящий телевизор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции, прибыв на место, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастен 20-летний, ранее судимый за аналогичные преступления житель Южно-Сахалинска. Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Выяснилось, что мужчина намеренно пришел в магазин для совершения кражи. Дождавшись, когда продавцы будут отвлечены на других посетителей, он похитил с прилавка вышеуказанный товар и скрылся. Технику он продал третьим лицам по заниженной стоимости, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.