Сахалинец ограбил подростка
В минувшее воскресенье в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ранее неизвестный силой похитил у ее несовершеннолетнего сыны золотое кольцо. Стоимость ущерба составила 13 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
На поимку злоумышленника был ориентирован личный состав полиции областного центра. Через несколько часов местонахождение злоумышленника было установлено, а сам он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что к данному противоправному деянию причастен 29-летний, ранее неоднократно судимый житель областного центра.
Установлено, что вышеуказанный гражданин находился в одном из дворов по проспекту Победы, когда обратил внимание на проходящего мимо сына заявительницы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый подошел к подростку и под угрозой применения физической силы заставил зайти его в подъезд, где снял с его пальца золотое украшение и скрылся.
Краденное имущество он успел сдать в ближайший ломбард, а получение деньги потратить по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж.
Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий указанного злоумышленника, просьба обратиться по телефонам (84242) 789-144; 789-439 и 8-914-740-00-91.
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