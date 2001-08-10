Сахалинец ограбил подростка

В минувшее воскресенье в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ранее неизвестный силой похитил у ее несовершеннолетнего сыны золотое кольцо. Стоимость ущерба составила 13 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

На поимку злоумышленника был ориентирован личный состав полиции областного центра. Через несколько часов местонахождение злоумышленника было установлено, а сам он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что к данному противоправному деянию причастен 29-летний, ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Установлено, что вышеуказанный гражданин находился в одном из дворов по проспекту Победы, когда обратил внимание на проходящего мимо сына заявительницы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый подошел к подростку и под угрозой применения физической силы заставил зайти его в подъезд, где снял с его пальца золотое украшение и скрылся.

Краденное имущество он успел сдать в ближайший ломбард, а получение деньги потратить по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж.

Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий указанного злоумышленника, просьба обратиться по телефонам (84242) 789-144; 789-439 и 8-914-740-00-91.