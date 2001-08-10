Холмчанин «обчистил» квартиру своего товарища, пока тот спал
В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Он рассказал стражам порядка, что пока спал, кто-то проник в его квартиру и похитил из его квартиры множество ценных вещей. Кроме того, потерпевший уточнил, что признаков взлома не обнаружил. Ущерб составил 71 тысячу рублей.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, прибыв на место происшествия, опросив соседей, а также проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый заявителя – 18-летний житель Холмска. В течении нескольких часов его местонахождение было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснил злоумышленник, в вечернее время он решил зайти в гости к своему приятелю. Молодой человек беспрепятственно проник в жилище потерпевшего, так как дверь оказалась не заперта. Зайдя в комнату, он увидел, что хозяин квартиры спит. Тогда он похитил системный блок, мобильный телефон, две банковские карты и два обручальных кольца, после чего скрылся. Похищенным он намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Украденное изъято и будет возвращено законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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