Гостья из Пионеров обокрала свою новоиспеченную подругу

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 24-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что с её банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе последовавшей проверки выяснилось, что потерпевшая познакомилась с 19-летней жительницей села Пионеры. В этот же день её новая знакомая пришла к ней в гости, где девушки устроили застолье. После распития спиртного заявительница ушла спать. Воспользовавшись моментом гостья взяла телефон потерпевшей и при помощи функции «мобильный банк» перевела себе на счет ее деньги, после чего скрылась. Денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного, пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно и в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.