Житель Углегорска стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос об акте терроризма

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации – заведомо ложное сообщение об акте терроризма повлекшее причинение крупного ущерба. Данное деяние инкриминируется 47-летнему местному жителю. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Установлено, что 15 мая, указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к охраннику одного их местных образовательных учреждений и заявил, что в здании заложено взрывное устройство.

Работник, действуя строго по инструкции, незамедлительно сообщил об этом директору. В результате сообщение было передано в полицию, учащиеся и персонал эвакуированы, а на место незамедлительно прибыли все дежурные службы.

В результате обследования помещений взрывного устройства обнаружено не было. Мужчина был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательств, где он раскаялся в содеянном и пояснил, что хотел узнать, насколько ответственно охранник отнесется к своим обязанностям.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.