Сахалинец похитил сумку у пенсионерки

В отдел МВД России по Углегорскому району поступило заявление от местной жительницы 1956 года рождения. Женщина пояснила, что на улице неизвестный мужчина открыто похитил ее сумочку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники полиции, оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1983 года рождения, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. По горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник обратил внимание на потерпевшую, когда та сидела на лавочке, а сумку поставила рядом с собой. Воспользовавшись моментом, злоумышленник подбежал к ней, схватил сумку и скрылся. Краденым он хотел воспользоваться по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции.

Похищенное изъято и в скором времени будет передано законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.