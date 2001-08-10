В Тымовском бомж «обчистил» кассу магазина

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Она пояснила, что работает продавщицей в магазине и в ее рабочую смену из кассы пропало 10 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Оперативники установили личность злоумышленника, причастного к пропаже денег из кассы. Им оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражу. Также выяснилось, что после совершения кражи он сразу уехал из населенного пункта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый находится в Поронайском районе. В скором времени злоумышленник был задержан полицейскими. Часть денежных средств, которые он не успел потратить, была обнаружена и изъята.

Подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что пришел в магазин, желая сделать покупку. Пока продавец отвлеклась, он наклонился через прилавок, дотянулся до кассы и вытащил из нее все денежные средства которые там находились.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Подозреваемый арестован.