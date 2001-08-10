Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2019
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Вместо дополнительного заработка сахалинка решилась более полумиллиона рублей
13:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вместо дополнительного заработка сахалинка решилась более полумиллиона рублей

Вчера днем в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летней жительницы областного центра. Путем обмана с ее банковского счета были списаны более 683 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила девушка и представилась сотрудником банка. В беседе с потерпевшей она предложила ей дополнительный заработок. Все, что от нее требовалось это искать потенциальных клиентов для кредитования и предлагать им услуги банка. Кроме того, злоумышленница сказала, что если женщина согласится прямо сейчас, то ей на счет перечислят предоплату. Для этого нужно сообщить номер карты и три цифры на ее обороте.

Не заподозрив подвоха, потерпевшая выдала аферистке всю конфиденциальную информацию. Через несколько минут с ее банковской карты были списаны 683 тысячи рублей.

По вышеописанному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.

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