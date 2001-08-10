Южносахалинец отправится под суд за любовь к краже инструментов

Вчера сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний житель областного центра, подозреваемый в многочисленных кражах.

Предварительно установлено, что молодой человек проникал в различные складские помещения, на стройки, в хозяйственные подвалы и т.п., откуда похищал дорогостоящие вещи, которые можно было легко перепродать.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудникам полиции известно о 12 фактах хищений, совершенных данным гражданином. Однако оперативники уголовного розыска располагают информацией, что злоумышленник причастен и к другим аналогичным противоправным деяниям.

К примеру, 14 мая поступило заявление от местного жителя 1965 года рождения, являющимся начальником участка строительной фирмы. Мужчина рассказал, что ночью со склада были похищены электроинструменты на общую сумму 80 тысяч рублей.

Оперативники, прибывшие на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Просмотрев их, сотрудники полиции установили личность злоумышленника, коим оказался вышеуказанный гражданин. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, подозреваемый дождавшись темного времени суток, путем срыва навесного замка проник в складское помещение строй фирмы. Осмотрев помещения, злоумышленник обратил внимание на электроинструменты. Взяв вышеуказанные вещи, он покинул помещение. Краденое гражданин перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания для задержания подозреваемого.