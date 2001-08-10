Бывший браконьер из Невельска переключился на кражи аккумуляторов
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Невельскому городскому округу выявили факт кражи двух аккумуляторов с большегруза, который находился на охраняемой стоянке. Установлено, что 18-летний житель Невельска, ранее судимый за браконьерство, в ночное время проник на территорию охраняемой стоянки, где снял с грузового автомобиля два аккумулятора и сдал их на металлолом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Также выяснилось, что владелец транспортного средства даже не знал о краже, поскольку находится за пределами Сахалинской области. По возвращению домой похищенное имущество будет передано ему в полном объеме.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации– кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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