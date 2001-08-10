Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
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Более 20 сахалинцев оштрафовали за кражу электроэнергии с начала года
10:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Nisssan Ad сбил ребёнка на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

Несовершеннолетний пешеход угодил под колеса иномарки. Авария произошла накануне днем. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, 64-летний водитель автомобиля Nissan Ad двигался по улице Сахалинской в восточном направлении. В районе дома № 131 он сбил ребенка, который переходил проезжую часть по "зебре".

В результате ДТП 9-летний пешеход получил телесные повреждения.

По факту случившегося проводится проверка.

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