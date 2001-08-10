Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
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Более 20 сахалинцев оштрафовали за кражу электроэнергии с начала года
15:49, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Южно-Сахалинска поймали с наркотиками

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали любителя "синтетики". 40-летний житель областного центра был задержан накануне во время оперативно-розыскных мероприятий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 228 УК РФ. 

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