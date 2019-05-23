Мужчина, пытавшийся подключить свой дом к ЛЭП, оставил часть Южно-Сахалинска без света

Очередной трагический случай при попытке несанкционированного подключения к электрическим сетям произошел в областном центре.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинэнерго, сегодня, 23 мая, около 13:00 мужчина, проживающий по улице Песочной, пытался самостоятельно подключить свой дом к электросетям. Забравшись по лестнице на столб, он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛЭП напряжением 6 кВ и был поражен током. При этом сработала система автоматических защит, которая отключила линию электропередачи. Это привело к нарушению электроснабжения в центральной части Южно-Сахалинска.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Энергокомпания еще раз напоминает: все электроустановки являются смертельно опасными. Доступ для их осмотра, обследования и проведения работ имеют только специалисты, прошедшие аттестацию, оснащенные специальными средствами защиты от поражения электрическим током и имеющие группу допуска.

Сахалинэнерго в очередной раз обращает внимание населения области на необходимость соблюдения мер предосторожности вблизи действующих энергообъектов и призывает граждан, которым не безразлична собственная безопасность, жизнь и здоровье близких, незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных работ на ЛЭП по телефонам диспетчерских служб, которые можно найти на сайте ФРС «Сахалинэнерго».