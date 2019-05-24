Невельские полицейские совместно с сотрудниками службы безопасности регионального управления федеральной почтовой связи задержали раскрыли кражу более чем миллиона рублей из отделения "Почты России".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, 41-летняя злоумышленница работала в отделении уборщицей. В один из рабочих дней у женщины возник преступный умысел. Тогда она проникла в помещение, где хранился кассовый аппарат и похитила оттуда 1 200 000 рублей, после чего скрылась.

Похищенными средствами она планировала распорядиться по своему усмотрению, но была оперативно задержана сотрудниками уголовного розыска. Денежные средства изъяты в полном объеме и будут возвращены организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.