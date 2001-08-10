Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
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10:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчина погиб в результате ДТП в Александровск-Сахалинском

ДТП со смертельным исходом произошло в Александровск-Сахалинском. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, в минувшую пятницу водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался по улице Кирова. В районе перекрестка с переулком Тымовским он не справился с управлением, вследствие чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП автомобилист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

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