Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
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"Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом
11:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

"Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом

ДТП с участием школьницы произошло в областном центре. Как рассказали ТИА "Острова" в областном управлении ГИБДД, накануне вечером 43-летний водителя автомобиля марки Lexus двигался на север по улице Дружбы. В районе дома №6 он совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по "зебре".

В результате происшествия 14-летняя южносахалинка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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