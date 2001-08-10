Южносахалинка заплатила за несуществующие стройматериалы

В дежурную часть полиции областного центра обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ее обманули у похитили 9 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном УМВД, в беседе с сотрудниками полиции потерпевшая уточнила, что планировала купить для личных нужд пиломатериалы. Женщина нашла в интернете сайт, где заметила подходящее объявление и позвонила по указанному в тексте номеру. Ей ответил мужчина и рассказал, что готов продать и отправить материалы куда скажет сахалинка, но для этого ему нужна предоплата в размере 9 тысяч рублей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела деньги на его карту, но пиломатериалы так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.