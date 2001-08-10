Южносахалинка заплатила за несуществующие стройматериалы
В дежурную часть полиции областного центра обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ее обманули у похитили 9 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном УМВД, в беседе с сотрудниками полиции потерпевшая уточнила, что планировала купить для личных нужд пиломатериалы. Женщина нашла в интернете сайт, где заметила подходящее объявление и позвонила по указанному в тексте номеру. Ей ответил мужчина и рассказал, что готов продать и отправить материалы куда скажет сахалинка, но для этого ему нужна предоплата в размере 9 тысяч рублей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела деньги на его карту, но пиломатериалы так и не получила.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 11:20 Сегодня Пациента из Ноглик вертолётом доставили в областную больницу
- 11:46 Сегодня "Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом
12:08 Сегодня Мясо с опасными бактериями завезли на Сахалин
- 12:55 Сегодня Андрей Хапочкин: сахалинский хоккей должен вернуться в МХЛ
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
14:00 30 Апреля Министр здравоохранения РФ поддержала идеи Валерия Лимаренко по реформе островной медицины
10:58 30 Апреля Инвесторы из Южной Кореи предложили проекты для реализации в Сахалинской области
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?