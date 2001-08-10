Любительницу нетрезвой езды задержали в Долинске

Сахалинские полицейские пресекли факт нетрезвой езды. Японская иномарка под управлением нетрезвой 32-летней южносахалинки был остановлен на улице Карпатской в Долинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Полицейские направили автомобилистку на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения.

При дальнейшей проверке было установлено, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности. Решением суда она был лишена водительских прав сроком на 12 месяцев и приговорена к обязательным работам сроком. Несмотря на действующее наказание злоумышленница снова села за руль будучи нетрезвой.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. К гражданке применена мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.