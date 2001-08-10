Более пяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли сахалинские полицейские

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД изъяли более пяти тысяч литров контрафактного алкоголя.

Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, сотрудниками полиции была получена информация о том, что 58-летний южносахалинец доставил в островной регион несколько контейнеров алкогольной продукции без маркировки. В результате проведенной операции партия была задержана оперативниками, как только ее привезли на одну из местных стоянок.

При последовавшем осмотре складских контейнеров, арендованных подозреваемым, полицейские обнаружили и изъяли 5800 бутылок водки различных наименований. Акцизные марки на бутылках были подделаны. Помимо этого, в грузовике, перевозившем коробки с сомнительным алкоголем, правоохранители обнаружили 230 пятилитровых канистр с контрафактным спиртом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.