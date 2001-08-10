Тихоокеанское
информационное агентство
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16:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинец угнал автомобиль и попал в ДТП

Полицейские областного центра задержали молодого человека, угнавшего машину 30-летней южносахалинки. 

Как пояснили ТИА "Острова" в региональном УМВД, 19-летний островитянин заметил автомобиль на улице Сахалинской областного центра. Машина была заведена и не заперта. Юноша воспользовался ситуацией и угнал машину. Во время поездки злоумышленник не справился с управлением, вследствие чего попал в ДТП, а после - скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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