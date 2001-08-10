Желая заработать, южносахалинка лишилась своих сбережений

Жительница областного центра попалась на "удочку" мошенника, который похитил у нее более 500 тысяч рублей. С заявлением об этом пенсионерка обратилась в южно-сахалинское УМВД в минувшую пятницу, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

В беседе с оперативниками женщина пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил заработок через интернет. Он рассказал потерпевшей, что является брокерским агентом. Все что требовалось от южносахалинки, это установить на свой компьютер специальную программу. Кроме этого, в нее нужно внести все свои банковские счета и номера карт, якобы для дальнейшего начисления на них денег, которые потерпевшая заработает. Женщина согласилась на условия и сделала все, что просил мошенник.

В первые несколько дней с ее счетов было снято более 170 тысяч рублей. Пенсионерка запаниковала и перезвонила злоумышленнику. Трубку взял мужчина и убедил гражданку, что якобы так и должно быть. Он рассказал ей, что ее средства были сняты для заключения сделки и скоро будут возвращены с большими процентами. Через некоторое время со счетов женщины ушла еще одна крупная сумма накоплений. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью в полицию, потерпевшая вновь позвонила мошеннику. И в этот раз он убедил ее в правильности ее действий и сказал подождать еще немного времени. В третий раз, когда были списаны оставшиеся на счетах деньги, женщина планировала снова связаться с аферистом, но последний отключил свой мобильник, а программа на ее компьютере перестала работать.

По данному факту южно-сахалинским следственным управлением возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.