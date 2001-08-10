Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2019
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17:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Холмчанин оставил дороги Пятиречья без видеонаблюдения

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 37-летнего жителя райцентра. Мужчина рассказал, что занимается обслуживанием дорожных видеокамер. В ходе осмотра вверенного ему имущества, он обнаружил, что на одном из участков дорог в селе Пятиречье пропали две дорогостоящие камеры. Сумма ущерба составила более 750 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 19-летний житель села Чапланово. Гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник, будучи нетрезвым, дождался наступления темноты и при помощи подручных средств открутил камеры слежения, после чего скрылся. Краденое молодой человек хотел перепродать, но был задержан стражами порядка. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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