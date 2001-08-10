Пьяного водителя задержали в Южно-Сахалинске
Очередную езду в нетрезвом виде пресекли южно-сахалинские полицейские. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль под управлением 36-летнего жителя областного центра был остановлен накануне, в районе дома №104 по улице Пуркаеа. Водитель был сильно пьян. Инспекторы незамедлительно отстранили его от управления иномаркой.
При его проверке выяснилось, что водитель уже был подвергнут административному наказанию по статье 12.28 КоАП РФ. Несмотря на действующее наказание, злоумышленник снова сел за руль, будучи нетрезвым.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Транспортное средство изъято и помещено на спецстоянку.
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