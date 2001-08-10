Браконьеров поймали на берегу залива Набиль

Рейд по борьбе с браконьерским выловом сахалинского тайменя в Набильском заливе прошел в регионе. Его провели сотрудники областного пограничного управления ФСБ и общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Как рассказали ТИА "Острова" в "Эковахте", трехдневное обследование акватории нижнего течения рек Набиль и Вази, а также Набильского залива показало отсутствие здесь фактов браконьерства. Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению пресса незаконного вылова на одну из наиболее сохранившихся и многочисленных популяций сахалинского тайменя, который почти исчез в большинстве других водоемов Сахалина.



Исключением стал лишь уединенный рыбацкий домик на юго-восточном берегу залива Набиль. Рядом с ним совместная полевая группа обнаружила мешок с крупноячеистыми сетями и мешок, наполненный уже разделанными тушками 12 сахалинских тайменей. Судя по их состоянию, все они были пойманы сетями не ранее, как за день до проведения осмотра. В самом домике были обнаружены трое жителей Ноглик, которые отрицали какую-либо свою связь с найденным мешком с краснокнижной рыбой и сетями.



Пограничники на месте выяснили, что граждане нарушили Правила пограничного режима, поскольку заблаговременно не уведомили подразделение Погранслужбы о выходе на лодке в море. На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по статье 18.2 КоАП, у них изъята лодка с мотором, которую они теперь не скоро смогут получить назад.



Всем сахалинским рыболовам необходимо помнить, что не только незаконная добыча, но также и приобретение, хранение, перевозка, пересылка, покупка и продажа сахалинского тайменя образуют состав преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. За него полагаются наказания в виде исправительных работ, штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, а в составе организованной группы – от пяти до семи лет.