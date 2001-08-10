Турист из Екатеринбурга пострадал во время похода на мыс Анива

Сегодня утром, 6 июня, в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС поступила информация о том, что в районе мыса Анива (Корсаковский район), один из членов туристической группы из Екатеринбурга получил травмы в результате падения. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в санитарной эвакуации. Маршрут группы пролегал по труднодоступной местности, поэтому было принято решение эвакуировать человека при помощи вертолёта.

В 11.04 в район происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с тремя спасателями поисково-спасательного отряда им. В. А.Полякова и необходимым снаряжением на борту.

В 12.26 вертолёт с пострадавшим туристом на борту вылетел с мыса Анива в направлении Южно-Сахалинска. По прилёту мужчина будет передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в областную клиническую больницу.

Отметим, туристическая группа была зарегистрирована в областном ЦУКС ГУ МЧС России, поэтому реагирование на происшествие произведено более оперативно. Спасатели рекомендуют заранее сообщать о планируемых позодах. Зарегистрироваться можно онлайн, перейдя по ссылке.