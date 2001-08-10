Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2019
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Россельхознадзор: пчёлы на долинской пасеке заражены клещом

Россельхознадзор: пчёлы на долинской пасеке заражены клещом

Специалисты межобластной лаборатории Россельхознадзора обнаружили возбудителя болезней пчел - клеща Varroajacobsoni. Исследование проводились на пасеке, расположенной в Долинском районе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано», а также в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии российских регионов и иные заинтересованные ведомства.

 

Отметим, данное насекомое не вредит ни людям, ни мёду.

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